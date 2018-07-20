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На фестивале «Времена и эпохи» в центре Москвы построят средневековый замок
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На фестивале «Времена и эпохи» в центре Москвы построят средневековый замок 

Москва24 47 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Уменьшенная копия замка XIII века будет возводится на фестивальной площадке на Никитском бульваре. В строительстве смогут поучаствовать все желающие. Площадка будет работать ежедневно с 10 по 22 августа с 11:00 до 21:00.
На Никитском бульваре можно будет научиться ковать гвозди и изготавливать черепицу. Плотник обучит всех желающих обстругивать доски для столов и лавок, а художник — готовить краски и расписывать щиты и сундуки.
Юных посетителей пригласят держать оборону в игровой крепости, которую будут штурмовать мягким оружием. Также дети смогут побыть подмастерьями на стройке замка.
После работы строителей угостят лепешками, приготовленными в старинной печи.
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