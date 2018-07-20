На фестивале «Времена и эпохи» в центре Москвы построят средневековый замок

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Уменьшенная копия замка XIII века будет возводится на фестивальной площадке на Никитском бульваре. В строительстве смогут поучаствовать все желающие. Площадка будет работать ежедневно с 10 по 22 августа с 11:00 до 21:00.

На Никитском бульваре можно будет научиться ковать гвозди и изготавливать черепицу. Плотник обучит всех желающих обстругивать доски для столов и лавок, а художник — готовить краски и расписывать щиты и сундуки.

Юных посетителей пригласят держать оборону в игровой крепости, которую будут штурмовать мягким оружием. Также дети смогут побыть подмастерьями на стройке замка.

После работы строителей угостят лепешками, приготовленными в старинной печи.