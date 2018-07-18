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Гости фестиваля «Времена и Эпохи» возведут средневековый замок XIII века в Москве
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Гости фестиваля «Времена и Эпохи» возведут средневековый замок XIII века в Москве 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
В этом году реконструкторы и гости фестиваля «Времена и Эпохи» вместе проведут беспрецедентную акцию — построят крепость XIII века в центре Москвы на Никитском бульваре, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Этим летом поучаствовать в строительстве средневекового замка сможет любой желающий. С 10 по 22 августа на Никитском бульваре гости фестиваля «Времена и эпохи» перевоплотятся в каменщиков, кузнецов, гончаров, плотников и других мастеров. Под руководством опытных ремесленников и реконструкторов они будут создавать уменьшенную копию башенного замка феодальной Европы», — говорится в сообщении.
Гостям предложат массу занятий на выбор — отточить навыки в одной строительной специальности или опробовать их все. После в замковой кухне испекут лепешки для работников, а дети смогут порезвиться на специальной площадке — игровой крепости, или поработать подмастерьями.
Все время, пока идет строительство, на площадке будет находиться экскурсовод, рассказывая любопытные факты из истории. На примере дополнительного разборного макета замка он покажет, какие виды башен существовали, сколько башен и ворот имеют сохранившиеся до наших дней замки и многое другое.
Фестиваль «Времена и Эпохи» проходит в столице уже в восьмой раз, и второй — в общегородском масштабе. В этом году исторический праздник охватит 30 площадок на 13 дней, с 10 по 22 августа. Ведущие клубы реконструкторов из России и зарубежья воссоздадут различные эпохи от каменного века до 1980-х годов и посоревнуются за 9 грантов по 1 миллиону рублей на реализацию исторических проектов.
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