Жители Останкина вновь помогут нуждающимся семьям подготовить детей к школе

Благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» вновь пройдет в столице в преддверии нового учебного года. Неравнодушные жители Останкинского района смогут помочь детям из нуждающихся семей собрать необходимые вещи для школьников.

— Одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности можно будет принести в районный филиал ГБУ ЦСПСиД «Родник», — рассказали в управе района.

Акция продлится с 23 по 31 августа. ГБУ ЦСПСиД «Родник» расположен по адресу ул. 2-я Новоостанкинская, дом 4. (иб)