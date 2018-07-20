Ещё
Жители Останкина вновь помогут нуждающимся семьям подготовить детей к школе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Останкина вновь помогут нуждающимся семьям подготовить детей к школе 

Управа Останкинского района 58 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» вновь пройдет в столице в преддверии нового учебного года. Неравнодушные жители Останкинского района смогут помочь детям из нуждающихся семей собрать необходимые вещи для школьников.
— Одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности можно будет принести в районный филиал ГБУ ЦСПСиД «Родник», — рассказали в управе района.
Акция продлится с 23 по 31 августа. ГБУ ЦСПСиД «Родник» расположен по адресу ул. 2-я Новоостанкинская, дом 4. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Жителям СВАО можно сделать бесплатный онкоскрининг в поликлиниках В Центре на Вильгельма Пика стартовала распродажа списанных книг Пенсионеры из Останкина спели на мастер-классе по вокалу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры79
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста333
Фото кабинета Медведева удивило россиян68
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе219
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение