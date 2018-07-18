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В Ленобласти стартовал «Зелёный маршрут» — «Война и мир Красной горки»
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В Ленобласти стартовал «Зелёный маршрут» — «Война и мир Красной горки» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Победители областного этапа Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» впервые прошли по предложенной ими трассе на территории охраняемого природного ландшафта «Поляна Бианки» и провели на ней субботник.
Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, участники команды-победителя впервые прошли по предложенной ими трассе и провели фото— и видеосъемку тропы. Эти материалы лягут в основу разработки карты маршрута с нанесенными предложениями по его благоустройству, а также вариант экскурсии в игровом формате. Также участники мероприятия провели на маршруте субботник.
Экологический маршрут «Война и мир Красной горки», признан лучшей работой на региональном этапе конкурса, является победителем всероссийского конкурса «Зелёный маршрут». Помимо «Краснойгорки» маршрут включает в себя другие объекты Ломоносовского района: деревню Чёрная Лахта, парк «Поляна Бианки», созданный на добровольные пожертвования жителей в память о писателе Виталии Бианки и форт «Серая лошадь», который также держал оборону Ораниенбаумского плацдарма во время Второй мировой войны.
Напомним, что Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» проводится с 14 мая по 5 сентября 2018 года.
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