В парке «Усть-Медведицкий» обустроили зеленые стоянки для отдыхающих

Сотрудники волгоградского природного парка «Усть-Медведицкий» обустроили для любителей активного отдыха три зеленые стоянки.

По данным пресс-службы облкомприроды, при выборе мест сотрудники руководствовались предпочтениями отдыхающих, тех, кто каждый год сплавляется на байдарках и тех, кто приезжает просто насладиться природой. В этом году на «Ярской косе», где часто останавливаются туристы, восстановили беседку и дорогу к ней. Еще одна зеленая стоянка появилась у реки Медведица. Здесь также будет удобно готовиться к сплаву байдарочникам. Красивый уголок природы под названием «Колокольня» обустроен для любителей отдыха у воды. Здесь можно припарковать автомобиль. В ближайших планах сотрудников «Усть-Медведицкого» сделать зеленую стоянку на «Белявской косе».