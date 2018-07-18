Областной центр на 70% готов к новому отопительному сезону

Кемерове на 70% завершены работы по подготовке к новому отопительному сезону.

По сообщению пресс-службы городской администрации, на сегодняшний день специалисты подготовили 2 120 тепловых узлов, в 2 299 домах промыли систему отопления, проверили 85% щитовых и 81% запорной арматуры.

Профилактические испытания теплосетей проводятся в городе с 28 мая. Период отключения горячей воды не превышает 14 дней. Специалисты уже заменили запорную арматуру в основных узловых точках магистральных водопроводных сетей.