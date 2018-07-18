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Областной центр на 70% готов к новому отопительному сезону
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Областной центр на 70% готов к новому отопительному сезону 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове на 70% завершены работы по подготовке к новому отопительному сезону.
По сообщению пресс-службы городской администрации, на сегодняшний день специалисты подготовили 2 120 тепловых узлов, в 2 299 домах промыли систему отопления, проверили 85% щитовых и 81% запорной арматуры.
Профилактические испытания теплосетей проводятся в городе с 28 мая. Период отключения горячей воды не превышает 14 дней. Специалисты уже заменили запорную арматуру в основных узловых точках магистральных водопроводных сетей.
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