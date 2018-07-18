Почти 3,5 тыс. информационных конструкций заменили в городах Подмосковья за полгода

Подмосковье идет работа по формированию облика городов, за первые шесть месяцев 2018 года в регионе заменили около 3,5 тысяч информационных конструкций, говорится в сообщении Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

«Продолжается работа по формированию облика главных улиц городов Московской области и вылетных магистралей. Всего за 2018 год необходимо привести в соответствие порядка 11 тысяч некондиционных конструкций. За первое полугодие в регионе демонтировано и заменено порядка 3 550 конструкций на 1 120 объектах, что составляет более 30% от общего количества», — сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко

В Московской области ежегодно ведется активная работа по формированию комфортной городской среды. В рамках комплексной программы по совершенствованию облика региона в 2018 году бывыбрано 328 городских территорий в 64 муниципальных образованиях. В перечень входят городские пространства, среди которых центральные улицы, въезды в населенные пункты, вылетные магистрали, а также территории, прилегающие к знаковым объектам городов.

«Отдельный акцент мы делаем на въездных группах в города Московской области, ведь именно с въезда происходит первый визуальный контакт с городом, формируется впечатление о нем. Для каждой территории разработан альбом мероприятий, включающий в себя перечень работ по приведению в порядок как самих информационных конструкций, так и фасадов зданий. Кроме того, действует архитектурно-художественный регламент, в котором определены типы, архитектурно-художественные решения и правила установки рекламно-информационных конструкций», — отметил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин

Лосино-Петровский, Главархитектура Московской области ведет работу по формированию облика региона совместно с муниципальными образованиями, Госадмтехнадзором Московской области и другими профильными ведомствами. Лидерами по объему выполненных работ являются городские округа: Павловский Посад, Дмитровский, Ивантеевка Клин , а также муниципальные районы: Ленинский, Щелковский, Солнечногорский, Раменский и Воскресенский.

Муниципальная услуга по согласованию установки средства размещения информации на территории муниципальных образований Московской области доступна в электронном виде через региональный портал госуслуг — РПГУ.

Регламент устанавливает единые сроки предоставления услуги 15 рабочих дней. Ранее каждый муниципалитет устанавливал свои сроки предоставления услуги, в ряде случаев они варьировались от 30 до 60 дней. Результатом предоставления услуги является согласование установки средства размещения информации или отказ в согласовании. Решение принимает орган местного самоуправления. Получить результат можно через личный кабинет на РПГУ или в МФЦ.