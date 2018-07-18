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Четыре водопроводчика погибли в Донбассе
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Четыре водопроводчика погибли в Донбассе 

360tv.ru 1 час назад
Четыре сотрудника коммунального предприятия погибли в Донбассе. Причиной трагедии стал выброс газа на канализационно‐насосной станции, передал «Интерфакс».
Инцидент зафиксировали в городе Енакиево при проведении плановых работ. Восемь человек получили отравление. Четверо из них скончались на месте, остальные были госпитализированы.
Все пострадавшие являются работниками коммунального предприятия «Вода Донбасса». В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заинск. Два человека погибли и девять получили ранения, сообщили в Минздраве Татарстана. ЧП возникло при проведении ремонта в квартире. Строители занимались натяжным потолком.
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