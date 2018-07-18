Четыре водопроводчика погибли в Донбассе

Четыре сотрудника коммунального предприятия погибли в Донбассе. Причиной трагедии стал выброс газа на канализационно‐насосной станции, передал «Интерфакс»

Инцидент зафиксировали в городе Енакиево при проведении плановых работ. Восемь человек получили отравление. Четверо из них скончались на месте, остальные были госпитализированы.

Все пострадавшие являются работниками коммунального предприятия «Вода Донбасса». В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.