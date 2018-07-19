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В Барнауле дважды смогли продать квартиру с мумией
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В Барнауле дважды смогли продать квартиру с мумией 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Страшную находку инициировал сосед снизу — мужчина затеял у себя ремонт, собрался менять стояки и долго не мог связаться с жильцами сверху. В управляющей компании ему сообщили, что уже давно не могут попасть в ту квартиру. Найденный владелец жилья оказался где-то на Севере и отказался помогать, в итоге дверь открыла представитель собственника.
Внутри обнаружился труп женщины в кресле, одетый в сорочку и колготки и множество пакетов с мусором.
Соседи вспомнили, что несколько лет назад в подъезде неприятно пахло — тогда все решили, что запах идет из подвала, хотя, вполне возможно, это был запах разлагающегося тела. Женщину, проживавшую в «нехорошей квартире» также вспомнили: работала то ли врачом, то ли учительницей, ходила в шляпке, а потом пропала. Жильцы дома решили, что она уехала и забыли об этом.
В этой истории интересен и тот факт, что квартира с трупом внутри дважды продавалась. В агентстве недвижимости, куда дозвонились журналисты «КП» отказались предоставлять информацию по сделке, мотивировав тем, что она — частная. Однако известно, что последний владелец квартиры — родственник главы агентства. При этом собственники там поменялись недавно и довольно быстро: сначала в мае этого года, а потом в июне.
Окончательно в барнаульской загадке разберутся следователи — СК РФ начал доследственную проверку.
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