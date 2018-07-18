Псковские депутаты отклонили проект перезонирования территории возле кинотеатра «Победа»

Комитет по ЖКХ Псковской городской думы отклонил проект перезонирования нескольких территорий в областном центре. Проект, в частности, предлагал перезонирование территории возле кинотеатра «Победа» (пристройка по адресу: Октябрьский, 17б) из зоны Ж2 (малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка) на зону Д3 (зона обслуживающих и деловых объектов). Кроме того, проект решения предлагал перезонирование зоны Р3 (зона зелёных насаждений обзего пользования) в зону Ж4 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа) по улице Пионерской, севернее дома №19. Отметим, проект решения депутатам было предложено рассмотреть за полчаса до начала очередной сессии, которая проходит в эти минуты. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».