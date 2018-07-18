Семьям с новорожденным ребенком государство будет давать подарки

При изучении возможностей российских компаний, был составлен предварительный перечень подарков от государства для семей с новорожденным ребенком.

Проведение акции «Подарок новорожденному» предусмотрено в 2018—2020 годах. Точная дата начала действия программы не указывается.

В список бесплатных наборов войдут одеяло, боди, пеленка, комбинезон, ползунки, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, а также детская присыпка и влажные салфетки.

Итоговый перечень предметов будет определен с учетом мнений педиатров и родительского сообщества. В подарочных наборах должны быть товары отечественного производства. Финансировать программу будут власти регионов.

По мнению экспертов, программа станет поддержкой как для семей, так и для производителей детской продукции.