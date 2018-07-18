Семьям с новорожденным ребенком государство будет давать подарки 

При изучении возможностей российских компаний, был составлен предварительный перечень подарков от государства для семей с новорожденным ребенком.
Проведение акции «Подарок новорожденному» предусмотрено в 2018—2020 годах. Точная дата начала действия программы не указывается.
В список бесплатных наборов войдут одеяло, боди, пеленка, комбинезон, ползунки, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, а также детская присыпка и влажные салфетки.
Итоговый перечень предметов будет определен с учетом мнений педиатров и родительского сообщества. В подарочных наборах должны быть товары отечественного производства. Финансировать программу будут власти регионов.
По мнению экспертов, программа станет поддержкой как для семей, так и для производителей детской продукции.
В некоторых регионах России уже выдают подобные подарки. Наборы для новорожденных выдаются в Ямало-Ненецком округе, в Башкирии, Вологодской и Тульской областях. В Москве семьям помогают с января 2018 года. В набор входят 44 предмета, в числе которых одежда, пеленки, одеяло, косметика и средства ухода за малышом, комплект для купания и термометры.