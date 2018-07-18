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В Воронеже бегающая вблизи жилых домов косуля попала на видео
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В Воронеже бегающая вблизи жилых домов косуля попала на видео 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Животное заметили у ЖК «Ботанический сад». Житель Воронежа снял на видео косулю, бегающую по полю недалеко от жилого комплекса «Ботанический сад» на Олимпийском бульваре. Запись горожанин прислал в редакцию «Вести-Воронеж» в среду, 18 июля. На ролике видно, что животное держалось на расстояние от мужчины, но при этом не боялось и вело себя спокойно. Оно бегало по полю ботанического сада, находящегося в непосредственной близости с новым жилкомплексом. Воронежцы уже не раз замечали диких животных в городе. Так в ноябре 2017 года на видео попал бегающий у ЖК «Олимпийский» заяц. А с конца осени 2017-го по начало весны 2018-го горожане часто видели лис из-за увелечения их численности. Один раз животное даже вышло к рыбаку, сидевшему на водохранилище между Чернавским мостом и островом. Дарья Крымова
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