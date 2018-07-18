Дальний Восток благодаря режиму свободного порта посетили 16,5 тыс. иностранцев

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Более 16,5 тыс. иностранцев, включая потенциальных инвесторов, посетили дальневосточный регион благодаря действию режима свободного порта Владивосток , однако пока он не очень удобен для малых предпринимателей. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков , сообщается на сайте верхней палаты в среду.

Федеральный закон о свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. «Благодаря льготному режиму свободного порта и действию механизма электронной визы дальневосточные земли посетили более 16,5 тыс. иностранных граждан, некоторые из которых, уверен, вернутся к нам уже инвесторами», — сказал законодатель.

Он напомнил, что «изначально в территорию свободного порта Владивосток вошел Приморский край ». «Сейчас в нее входят 22 муниципалитета из 5 субъектов Дальневосточного федерального округа. Это 802 резидента, которые инвестируют миллионы рублей и создают в регионах от Приморья до Чукотки почти 49 тысяч рабочих мест», — указал он.

В то же время, заметил Широков, «недостатки портовой инфраструктуры и нехватка высококвалифицированных рабочих кадров» не позволяют российским портам в должной степени конкурировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Значительный набор преференций свободного порта не очень удобен для малого бизнеса или предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения, либо работающих по патенту. А эти предприятия могли бы значительно повлиять на развитие территорий порта», — резюмировал он, выразив надежду, что эти «болезни роста» вскоре будут преодолены.