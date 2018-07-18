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Дальний Восток благодаря режиму свободного порта посетили 16,5 тыс. иностранцев
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Дальний Восток благодаря режиму свободного порта посетили 16,5 тыс. иностранцев 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 16,5 тыс. иностранцев, включая потенциальных инвесторов, посетили дальневосточный регион благодаря действию режима свободного порта Владивосток, однако пока он не очень удобен для малых предпринимателей. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, сообщается на сайте верхней палаты в среду.
Федеральный закон о свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. «Благодаря льготному режиму свободного порта и действию механизма электронной визы дальневосточные земли посетили более 16,5 тыс. иностранных граждан, некоторые из которых, уверен, вернутся к нам уже инвесторами», — сказал законодатель.
Он напомнил, что «изначально в территорию свободного порта Владивосток вошел Приморский край». «Сейчас в нее входят 22 муниципалитета из 5 субъектов Дальневосточного федерального округа. Это 802 резидента, которые инвестируют миллионы рублей и создают в регионах от Приморья до Чукотки почти 49 тысяч рабочих мест», — указал он.
В то же время, заметил Широков, «недостатки портовой инфраструктуры и нехватка высококвалифицированных рабочих кадров» не позволяют российским портам в должной степени конкурировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Значительный набор преференций свободного порта не очень удобен для малого бизнеса или предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения, либо работающих по патенту. А эти предприятия могли бы значительно повлиять на развитие территорий порта», — резюмировал он, выразив надежду, что эти «болезни роста» вскоре будут преодолены.
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