Деревья умирают стоя. От чего нужно защищать «зелёный щит» Перми

Относятся как к фонарям

Недавно пермские общест­венники обнаружили, что в центре краевой столицы, около дома № 84 на Комсомольском проспекте, вырубили около десяти лип. На газоне, поросшем редкой травой, остались одни пеньки. В ответ на запрос нашей газеты в городской администрации рассказали, что деревья снесли не просто так, а на основании решения комиссии, куда входили специалисты муниципальной организации «Благоустройство Свердловского района», районной администрации, городских Управлений по экологии и природопользованию и внешнего благоустройства.

«По результатам обследования комиссия выявила суховершинность и сухостойность деревьев, многочисленные повреждения коры и древесины», — пояснили в администрации.

Руководитель проекта «Сад соловьёв у речки Уинки» Надежда Баглей, которая много лет занимается работой по сохранению зелёных насаждений, говорит, что слабые, еле живые и повреждённые деревья можно найти в каждом районе города.

«Пройдите, например, по улице Куйбышева — от улицы Яблочкова в сторону центра города — и посмотрите на деревья, которые находятся между тротуаром и дорогой. Земля там мёртвая, это видно невооружённым взглядом. Зелёные насаждения повреждены, покрыты пылью и попросту погибают, — говорит Надежда Баглей. — Пока идёте по этой дороге, вам станет ясно, насколько они важны. По трассе постоянно ездят машины и автобусы. Именно деревья становятся щитом, который защищает людей от шума и пыли. А к ним относятся как к фонарям. И это совершенно неправильно!»

Дешевле обкромсать

От чего страдают деревья? Общественница считает, что, во-первых, губительное влияние оказывают на них реагенты, которые используют для очист­ки дорог от снега и наледи зимой.

«Вы заметили, что в парках земля живая, а вдоль дорог даже трава с трудом растёт? Как на такой земле расти деревьям? Считаю, что необходимо добиваться снижения количества реагентов, к чему приходят не только в Европе, где климат мягче, но и в нашей стране. Например, в Санкт-Петербурге. Да, чистый асфальт — это хорошо, а по снегу машине двигаться сложнее. Опыт Питера показал — стол­кновений и правда стало больше, а вот аварий со смертельным исходом меньше, так как автомобилисты вынуждены ехать медленнее, — считает Надежда Баглей. — Конечно, реагенты нужны на наиболее опасных участках, однако в их использовании важна мера. Кстати, взвесь от них поднимается в воздух, и мы этим дышим».

Вторая причина печального состояния деревьев — это парковка на газонах. Под колёсами машин гибнут растения, насекомые, полезные для почвы. Сама почва становится плотной, и на ней уже ничего не растёт. Общественники считают, что нужно активнее вести работу по отслеживанию подобных нарушений. Устанавливать бордюры, где это возможно, которые трудно преодолевать машине.

Да и за газонами нужен уход, так как от их состояния зависит, будет ли комфортно деревьям. Необходимо их удобрять, поливать и т. д. А их зачастую просто стригут.

«Ещё одна беда — это безграмотная обрезка деревьев. Сейчас подрядчиков обучают, как правильно это делать: нельзя спиливать более 30% зелёной массы. Однако некоторые продолжают срезать деревья практически «налысо». Спилить, выкорчевать, посадить новое дерево очень дорого. Обкромсать дешевле», — говорит Надежда Баглей.

«Запечатанные» липы

Президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова добавляет, что деревья нередко «запечатывают» в асфальт, оставляя вокруг них очень мало почвы. В таких условиях они начинают усыхать и гнить. Некоторые из них общественникам приходится спасать. Как, например, липы на углу улиц Толмачёва и Ленина.

«Мы создаём экспериментальную площадку по реабилитации «запечатанных» деревьев и апробируем новые приёмы посадки, чтобы молодые саженцы приживались, — пояснила Елена Плешкова. — Важно, чтобы они выросли в тяжёлых условиях города. И прожили как можно дольше. Несколько лет назад изменилась ситуация по контролю за вырубками деревьев. Природоохранная прокуратура вынесла представление о том, что городская администрация не имеет права регулировать вырубку зелёных насаждений на частной и федеральной землях. Поэтому не стало контроля за всеми зелёными насаждениями города. Именно поэтому очень важным становится неравнодушие людей. По закону, чтобы убрать дерево на придомовой территории, нужно разрешение общего собрания жильцов, так как оно является собственностью дома. Если дерево снесли самовольно, нужно бить тревогу».

По словам нач. отдела охраны зелёных насаждений Управления по экологии и природопользованию администрации Перми Андрея Зеленина, это представление в городе пытались оспорить, и даже дошли до Верховного суда. Но тот постановил, что у жильцов есть право на своей земле поступать с деревьями так, как они посчитают нужным. Согласовывать с муниципалитетом вырубку зелёных насаждений теперь не нужно. В результате горадминистрация может контролировать состояние лишь тех деревьев и кустарников, которые находятся на муниципальной земле.

«За незаконную вырубку деревьев нарушителям придётся заплатить весьма существенные суммы, — пояснил Андрей Зеленин. — Последний случай был недавно в Верхней Курье. Мужчина после недавнего урагана срубил сосну. Об этом стало известно полиции. И ему пришлось заплатить 147 тысяч рублей. На улице Целинной вырубили пять берёз. Нарушитель получил штраф — более 416 тысяч рублей. В Орджоникидзевском районе срубили 18 тополей и одну берёзу — штраф за это нарушение превысил 1 миллион рублей. Проще и дешевле пойти по легальному пути. В этом случае перед вырубкой необходимо получить специальный акт и выплатить восстановительную стоимость. Эти деньги мы направляем на оплату новых посадок».

Сейчас в Перми идёт учёт зелёных насаждений. Специалисты кафедры биогеоценоза географического факультета ПГНИУ обследовали территорию двух районов города — Ленинского и Дзержинского. Это поможет узнать количество деревьев и их состояние. По предварительным подсчётам, в Перми примерно три миллиона деревьев. В городе растёт более 150 видов зелёных насаждений. И сохранить это многообразие важно для нас всех.

Мусор на кронах

Председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов:

«В Перми много деревьев, поэтому их мало ценят. Люди думают, что можно спилить их, и об этом никто не узнает. А о том, как это скажется на экологии, вообще не думают. Наиболее сложная ситуация складывается в долинах малых рек. Там много деревьев и кустов, но ими никто не занимается. У нас есть проект «Малые реки Перми», который предполагает очистку их территории.

Также в прошлом году мы выиграли городской конкурс грантов «Город — это мы» и провели акцию «Освободите дерево». Мы придумали её для того, чтобы привлечь внимание пермяков к мусору, который попадает на деревья. Его зачастую не так просто убрать, нужна спецтехника».

От техники не скрыться

Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис:

«Парковки на газонах — это нарушение правил благоустройства. Штраф — 1,5 тысячи рублей. Мы начали регулярно фиксировать такие нарушения в прошлом году. Контроль за такими парковками стал уже привычной практикой.

Чтобы привлечь водителей к ответственности, есть два пути. Первый — нарушение выявляют специалисты районных администраций. Они фотографируют автомобиль, составляют протокол и передают его в административную комиссию. Хозяина авто вызывают, рассматривают материалы и принимают решение о привлечении нарушителя к ответственности. Второй путь — технический, то есть фотовидео­фиксация с помощью приборов «Паркрайт» и «Паркнет». В этом случае привлечь к ответственности нарушителя ещё проще — можно не составлять протокол, а сразу выносить постановление. Если правило нарушил не владелец машины, а тот, кому он передавал авто в пользование, хозяину нужно будет доказать это в суде».