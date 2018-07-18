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Уфа в рейтинге креативности заняла 14 место
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Уфа в рейтинге креативности заняла 14 место 

АиФ-Уфа 22 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
В рейтинге креативности, который составили эксперты фонда Calvert 22 и консалтинговой компании PwC, Уфа заняла 14 место из 15.
При оценке креативного капитала эксперты учитывали экономическое положение, поддержку бюджетных сфер и бизнеса, образованность населения, представленность города в медиасфере, креативные ресурсы и др.
Судя по результатам исследования, наибольший вклад в креативный капитал Уфы вносят городское окружение, экономическое положение и поддержка бизнеса. Наименьший — образованность, поддержка бюджетных сфер и открытость власти.
В числе наиболее ярких социальных проектов экологической направленности разработчики рейтинга упомянули эко-туры «BashAdventure», проект «Лес-Инвест», карту раздельного сбора мусора Recycle map. Среди проектов городской повестки — Фонд развития городских проектов.
По мнению авторов исследования, уровень малого и среднего предпринимательства в городе недостаточно высок, что влияет на качество услуг. В частности, по числу точек общепита Уфа на последнем место среди городов-миллионников. Недостаточно развитая городская среда несет ряд преимуществ — главное из них то, что Уфа лидирует по количеству зеленых зон от общей площади города.
В числе факторов, влияющих на узнаваемость города, названы связанные с ним имена Юрия Шевчука, Земфиры и группы Lumen, благодаря которым уфимский рок стал брендом на музыкальной карте России.
Также отмечено наличие независимых информационных сайтов, СМИ и блогеров, развитие цифровых технологий, образование IT-сообщества, сильный сектор рекламы и маркетинга.
На формирование рейтинга положительно повлияли креативные проекты в области культуры: центр современного искусства «Облака», галереи современного искусства, любительские театры и др. Уфа стала одним из лидером по количеству мероприятий в области культуры и искусства.
В то же время подмечено, что сильной традиции гуманитарного, культурного и креативного образования в регионе не сформировано. Это стало причиной оттока молодежи из Уфы. Вместе с тем вузы Уфы — лидеры рейтинга по количеству образовательных программ в сфере креативных индустрий: 25 программ на вуз.
Наша ближайшая соседка — Казань — с индексом 56,2 оказалась на третьем месте рейтинга после Москвы (67,6) и Санкт-Петербурга (67,2).
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