Россия и США начали работу над созданием группы по бизнес-сотрудничеству

"Уже идет работа. Работает администрация, министерство, посольство подключается", — сказал Антонов в ходе дискуссии в клубе «Валдай» по результатам саммита в Хельсинки , отвечая на вопрос о создании российско-американской группы по бизнес-сотрудничеству.

Он отметил, что в процессе возникают разного рода сложности, в том числе в силу экономических ограничений.

"Действует закон, который перекрывает взаимодействие по многим направлениям. Это августовский закон прошлого года, где мы обозначены противниками США", — напомнил дипломат.