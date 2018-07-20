Антонов сообщил о работе по созданию группы по бизнес-сотрудничеству с США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и США работают над созданием совместной группы по сотрудничеству в сфере бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Уже идет работа. Работает администрация, министерство, посольство подключается", — сказал Антонов.

Он также подчеркнул, что в процессе возникают разного рода сложности, в том числе в силу экономических ограничений.

Ранее сообщалось, что вложения России в государственный долг США упали до минимума с 2007 года и в данный момент составляют $14,9 млрд

В данный момент Россия занимает то же положение, что и в 2007 году, когда начала делать крупные инвестиции в государственные облигации США.