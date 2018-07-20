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Антонов сообщил о работе по созданию группы по бизнес-сотрудничеству с США
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Антонов сообщил о работе по созданию группы по бизнес-сотрудничеству с США 

Газета.Ru 1 час назад
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и США работают над созданием совместной группы по сотрудничеству в сфере бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Уже идет работа. Работает администрация, министерство, посольство подключается", — сказал Антонов.
Он также подчеркнул, что в процессе возникают разного рода сложности, в том числе в силу экономических ограничений.
Ранее сообщалось, что вложения России в государственный долг США упали до минимума с 2007 года и в данный момент составляют $14,9 млрд
В данный момент Россия занимает то же положение, что и в 2007 году, когда начала делать крупные инвестиции в государственные облигации США.
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