Поликлинику № 12 планируют реконструировать

Здание филиала №2 детской поликлиники №12, расположенной на Шипиловской улице, дом 23 корпус 1 ожидает капитальный ремонт. А также у филиала появится новая пристройка. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями района Орехово-Борисово Северное, которая прошла 11 июля.

— Да обязательно сделаем. Насколько я знаю, у вас планируется пристроить новое здание? Это называется пристройкой, но на самом деле все наоборот: это будет основное здание, а старое — пристройкой, — заключил градоначальник.

Филиал №2 детской поликлиники находится во дворах, он имеет свою ухоженную территорию, его поддерживают косметическими ремонтами, но с 1976 года постройки капитальный ремонт здания не проводился.

После визита столичного градоначальника Сергея Собянина было принято решение провести в здании капитальный ремонт и построить новый корпус. Корреспондент газеты района Орехово-Борисово Северное встретилась с главным врачом детской поликлиники № 12 Николаем Пронько, который рассказал, в каком состоянии здание находится сейчас, и какие изменения они ждут:

[su_note note_color="#2265ab" text_color="#ffffff"]— Здание филиала №2, построенное в 70-е годы, не рассчитано на современные санитарные правила, на оказание медицинской помощи с учетом современных требований. Здесь невозможно разместить тяжелое или дополнительное оборудование, у нас маленькие кабинеты. Тяжелое оборудование — это высокоемкое и дорогостоящее оборудование, начиная со стационарных аппаратов УЗИ, заканчивая рентгеновскими аппаратами, компьютерными томографами, МРТ. Естественно, что вопрос реконструкции назрел уже давно. Сейчас в Москве достаточно много трехэтажных зданий, которые попадают под реконструкцию и увеличение площадей. Подошла и наша очередь. Помещение филиала №2 будет реконструировано — общая площадь увеличится с 2 тыс. до 6 тыс. кв. м, что позволит более качественно оказывать медицинскую помощь. Думаю, что пациенты в этом филиале, не будут испытывать никаких неудобств, поскольку уже имеем опыт проведения капитальных ремонтов. Мы знаем, как работать без отселения, плюс дети, прикрепленные к нашей поликлинике, могут пользоваться зданием филиала № 1 и зданием амбулаторного центра, которое находится по адресу ул. Домодедовская, д. 34, корп. 2. Будем частично закрывать помещения, при этом пациенты никуда перекрепляться не будут. [/su_note]

Строительство — это процесс не быстрый. Окончание работ намечено на 2022 год. Так что нам предстоит напряженная работа в условиях капитального ремонта, строительства, но мы к этому готовы, надеемся, что все пройдет успешно. Вообще, есть различные варианты ремонта и строительства пристройки. Возможно, сначала построим новую часть, переселимся всем составом в пристройку и спокойно начнем ремонт старого корпуса. По предварительным планам в 2019 году должна пройти разработка строительно-сметной документации. Надеемся, что с 2020 года начнется сам процесс строительства и капитальный ремонт ныне существующего здания.

Также нам предстоят встречи с проектировщиками, выяснение всех наших потребностей и возможностей строящегося объекта. Естественно, мы предусмотрим возможность развивать все кабинеты специалистов и основной акцент будет сделан на реабилитацию. Это современные кабинеты физиотерапии, массажа, зал ЛФК и др. Надеюсь реконструируем и запустим бассейн в обновленном современном виде с очисткой и подготовкой воды. Это позволит более качественно отрабатывать процедуры, направленные на реабилитацию.

Еще трудно говорить, где и что конкретно будет размещаться. Мы лишь прошли предварительное согласование. Город выделил деньги, определил рамки, а основная работа по проектированию пока на стадии планов. Во всяком случае, постараемся максимально предугадать и предусмотреть все моменты. Проект озвучен, как рамочный. Естественно, в первую очередь будут соблюдаться санитарные правила: определенный метраж кабинетов, подготовка воздуха, воды, коммуникаций и т.д. Должна соблюдаться пожарная безопасность, антитеррористическая, гигиеническая безопасность. А именно должен быть предусмотрен отдельный вход для больных, для здоровых деток. Очень много нюансов, которые долго перечислять, но их просто необходимо предусмотреть, так что работы хватит всем: и нам, и проектировщикам. Вполне возможно, что какое-либо тяжелое оборудование, например, КТ или МРТ нам удастся разместить именно в новом корпусе. Пока можем мечтать, планировать и вести работу с проектировщиками. Опять же, технологии меняются очень быстро. Оборудование, которое раньше весило несколько тонн, сейчас могут занимать маленькую площадь и весить десятки килограммов, а то может и меньше.