Жители столицы обратили внимание на летающих муравьев

Большое количество летающих муравьев, по мнению департамента природопользования и охраны окружающей среды, объясняется благоприятными погодными условиями.

Насекомые не представляет опасности для москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. «Муравьи не представляют опасности. Лет самцов и маток — естественное кратковременное явление, которое происходит раз в году. Насекомые расселяются, чтобы создать новые колонии», — сообщили в пресс-службе. В департаменте отметили, что причиной их появления в большом количестве являются погодные условия. «Причина появления большого количества — благоприятные погодные условия в конце весны», — пояснил собеседник агентства.