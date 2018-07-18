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Жители столицы обратили внимание на летающих муравьев
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Жители столицы обратили внимание на летающих муравьев 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Большое количество летающих муравьев, по мнению департамента природопользования и охраны окружающей среды, объясняется благоприятными погодными условиями.
Насекомые не представляет опасности для москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. «Муравьи не представляют опасности. Лет самцов и маток — естественное кратковременное явление, которое происходит раз в году. Насекомые расселяются, чтобы создать новые колонии», — сообщили в пресс-службе. В департаменте отметили, что причиной их появления в большом количестве являются погодные условия. «Причина появления большого количества — благоприятные погодные условия в конце весны», — пояснил собеседник агентства.
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