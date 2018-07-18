Стали известны ключевые темы пленарных заседаний МЕФТ-2018

Какие аспекты российского законодательства о такси нуждаются в совершенствовании и как на законодательном уровне поддержать внедрение передовых технологий в отрасли? Вопросы регулирования рынка такси станут ключевыми в деловой программе VI Международного Евразийского форума «ТАКСИ».

Греции, Программа второго дня форума сформирована с учетом зарубежного опыта функционирования такси. Как использовать цифровизацию бизнеса для развития механизмов государственного управления? Какой эффект имеют запретительные меры на развитие сферы услуг такси? Какова роль такси в устойчивом развитии транспорта? Эти и другие вопросы вынесены на обсуждение пленарного заседания «Инновации и традиции в такси: мир в поисках консенсуса», которым МЕФТ-2018 откроется 10 августа. На пленарном заседании выступят представители профильных органов власти стан Балтии, ФРГ Брюсселя , иностранных государств, входящих в СНГ. В числе выступающих: Евразийский комиссар Евразийской организации экономического сотрудничества по устойчивому развитию международной кооперации Игорь Дзиов; заведующий Управлением транспорта департамента транспорта Таллина Харйо Андрес; начальник отдела транспорта Посольства ФРГ Туск Забина; председатель ОЮЛ Ассоциация транспортников г. Астаны Медет Курманов. Из Афин приедет исполнительный директор SATA Taxi union Василис Марагакис. Брюссель будет представлять независимый эксперт в сфере такси Вим Фабер.

Напомним, МЕФТ-2018 пройдет на площадке «Рэдиссон Роял, Москва» 9-10 августа. В деловой программе запланировано более 15 мероприятий — это стратегические, панельные и рабочие сессии, круглые столы, специализированная выставка. В рамках форума пройдет установочное заседание Общественного совета АНО «МЕФТ».