Презентация нового BMW X6 ожидается весной 2019 года

Представители именитого немецкого автобренда BMW анонсировали предстоящую премьеру новинки — автомодели BMW X6. По словам представителей компании, мероприятие состоится в 2019 году.

Ну а пока автоновинка проходит очередные дорожные испытания на дорогах Соединенных Штатов

Согласно имеющейся информации от инсайдеров, автомодель не будет иметь особых отличий от предыдущей версии. Машина получит схожую радиаторную решетку с вертикальными секциями и светодиодную головную оптику. В переднем бампере появятся воздухозаборники.

Если внимательно рассмотреть шпионские снимки, то сразу бросается в глаза несколько по иному реализованная форма пятой двери.

Из оснащения автоновинка получит обновленные системы безопасности, системы автономного управления, панорамную крышу и парктроник.

Достоверной информации касательно ориентировочной стоимости новой автомодели пока что нет.