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Презентация нового BMW X6 ожидается весной 2019 года
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Презентация нового BMW X6 ожидается весной 2019 года 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Представители именитого немецкого автобренда BMW анонсировали предстоящую премьеру новинки — автомодели BMW X6. По словам представителей компании, мероприятие состоится в 2019 году.
Ну а пока автоновинка проходит очередные дорожные испытания на дорогах Соединенных Штатов.
Согласно имеющейся информации от инсайдеров, автомодель не будет иметь особых отличий от предыдущей версии. Машина получит схожую радиаторную решетку с вертикальными секциями и светодиодную головную оптику. В переднем бампере появятся воздухозаборники.
Если внимательно рассмотреть шпионские снимки, то сразу бросается в глаза несколько по иному реализованная форма пятой двери.
Из оснащения автоновинка получит обновленные системы безопасности, системы автономного управления, панорамную крышу и парктроник.
Достоверной информации касательно ориентировочной стоимости новой автомодели пока что нет.
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