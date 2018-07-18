После создания «инфарктной сети» в Москве смертность от инфаркта миокарда снизилась вдвое

В «инфарктную сеть» входят сосудистые центры, которые специализируются на оказании срочной помощи пациентам, перенесшим инфаркт миокарда.

Благодаря созданию «инфарктной сети» смертность от острого инфаркта миокарда в Москве снизилась в два раза.

— Те сети, которые мы создали, демонстрируют пользу для конкретного москвича. Если, например, москвич чувствует признаки коронарного неблагополучия и в течение пяти-семи секунд дозванивается до диспетчера «скорой помощи», приезжает бригада уже ориентированная, что там есть сосудистая катастрофа, и ведет его туда, где есть свободный операционный стол, — рассказал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках Московского урбанистического форума.

Он также отметил, что такая система позволила вдвое сократить количество смертей от острого инфаркта. На сегодняшний день показатели смертности приблизились к европейским — 6,2 по этому году.

Глава Депздрава добавил, что в «инфарктную сеть» входят сосудистые центры, которые специализируются на оказании срочной помощи пациентам, перенесшим инфаркт миокарда. В Москве также сформирована «акушерская сеть» и планируется создание «онкологической сети», передает агентство «Москва»

Напомним, что в этом году Московский урбанистический форум будет проходить в течение двух дней — 17 и 18 июля. Он посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений Более 300 спикеров будут выступать в восьми залах парка «Зарядье» (подробнее…).