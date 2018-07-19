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В Красноярске на ночь перекроют движение по улице Тельмана
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В Красноярске на ночь перекроют движение по улице Тельмана 

АиФ Красноярск 55 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Сегодня, 19 июля, вечером перекроют движение по улице Тельмана, что расположена в «Зеленой роще». Запрет на этом участке будет действовать с 22:00 вечера. Откроют проезд в 6:00 уже следующего дня, 20 июля. Связано это с ремонтом теплотрассы. Работы проводит компания «Краском» в районе дома 2В по ул. Тельмана. Специалисты будут работать ночью, когда прекращается движение общественного транспорта и сокращается поток частного транспорта.
Этой же ночью без холодной воды останутся 16 домов по ул. Джамбульская, 24; ул. Быковского, 12А; ул. Тельмана, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20.
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