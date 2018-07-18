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АТОР: «Натали Турс» не начал выплачивать компенсации клиентам
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АТОР: «Натали Турс» не начал выплачивать компенсации клиентам 

Rambler News Service 1 час назад
Туроператор «Натали Турс» не начал выплачивать компенсации клиентам за аннулированные туры, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«В сложной ситуации сейчас находятся клиенты турагентства и партнёры "Натали Турс". Должен идти процесс компенсации. По нашим данным, компенсации не выплачиваются», — сказала она.
Ломидзе отметила, что у физических и юридических лиц возникают вопросы в связи со сбором документов для оформления компенсации.
«Туристы и агенты сталкиваются с тем, что очень много вопросов возникают в ходе сбора документов. Компания не прекращает свою деятельность, пытается выйти из этого штопора, хотя тактика поведения "Натали Турс" с каждым днём становится, на наш взгляд, все менее вменяемой», — отметила Ломидзе.
В начале июля туроператор «Натали Турс» объявил об аннуляции всех путевок с 4 июля по 30 сентября.
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