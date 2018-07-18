АТОР: «Натали Турс» не начал выплачивать компенсации клиентам

Майя Ломидзе. Туроператор «Натали Турс» не начал выплачивать компенсации клиентам за аннулированные туры, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России

«В сложной ситуации сейчас находятся клиенты турагентства и партнёры "Натали Турс". Должен идти процесс компенсации. По нашим данным, компенсации не выплачиваются», — сказала она.

Ломидзе отметила, что у физических и юридических лиц возникают вопросы в связи со сбором документов для оформления компенсации.

«Туристы и агенты сталкиваются с тем, что очень много вопросов возникают в ходе сбора документов. Компания не прекращает свою деятельность, пытается выйти из этого штопора, хотя тактика поведения "Натали Турс" с каждым днём становится, на наш взгляд, все менее вменяемой», — отметила Ломидзе.

В начале июля туроператор «Натали Турс» объявил об аннуляции всех путевок с 4 июля по 30 сентября.