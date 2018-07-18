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Ярославские спасатели достали из канализационного люка собаку
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Ярославские спасатели достали из канализационного люка собаку 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Ярославле специалисты Центра гражданской защиты достали из канализационного люка собаку.
Животное провалилось у троллейбусного депо в Дзержинском районе. Так, собака застряла в люке, наполненном водой, на глубине 2,5 метра. Жалобные стоны услышал один из прохожих, который шел на работу.
Мужчина попытался выманить питомца, но собака только испугалась еще больше. Тогда он вызвал спасателей. Специалисты выманили пса из глубины коллектора с помощью кусочка хлеба. Животное повязали веревкой и вытащили из колодца.
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