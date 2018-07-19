ЦОДД: Движение автомобилей на ул. Крымский Вал восстановлено 

Движение автомобилей на ул. Крымский Вал восстановлено, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
«Движение на ул. Крымский Вал восстановлено», — говорится в сообщении. Ранее источник сообщил Агентству городских новостей «Москва», что рядом с Крымским мостом произошло ДТП с участием двух автомобилей Mercedes, двух Kia, и автомобилей Peugeot, Volkswagen и Toyota. В результате столкновения были перекрыты две полосы внутренней стороны и одна полоса внешней стороны Садового кольца. На место происшествия прибыли наряды «скорой помощи», пожарно-спасательное подразделение и полицейские для оказания помощи двум пострадавшим.