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ЦОДД: Движение автомобилей на ул. Крымский Вал восстановлено
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ЦОДД: Движение автомобилей на ул. Крымский Вал восстановлено 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Движение автомобилей на ул. Крымский Вал восстановлено, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
«Движение на ул. Крымский Вал восстановлено», — говорится в сообщении. Ранее источник сообщил Агентству городских новостей «Москва», что рядом с Крымским мостом произошло ДТП с участием двух автомобилей Mercedes, двух Kia, и автомобилей Peugeot, Volkswagen и Toyota. В результате столкновения были перекрыты две полосы внутренней стороны и одна полоса внешней стороны Садового кольца. На место происшествия прибыли наряды «скорой помощи», пожарно-спасательное подразделение и полицейские для оказания помощи двум пострадавшим.
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