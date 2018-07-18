В онкодиспансере в Балашихе провели четыре тысячи операций в 2018 году

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . На базе онкодиспансера создадут еще один корпус и консультативно-диагностический центр.

Врачи нового хирургического корпуса Московского областного онкологического диспансера в Балаших провели около четырех тысяч операций с начала 2018 года. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главного врача онкодиспасера Балашихи Владимира Асташова.

Новый хирургический корпус открыли весной прошлого года по губернаторской программе. Из бюджета Московской области выделили 2,4 миллиарда рублей на его строительство.

По словам Владимира Асташова, благодаря строительству нового хирургического корпуса и современному оборудованию в больнице появилось больше возможностей для помощи подмосковным жителям.

"Для сравнения, за весь 2017 год в онкодиспансере провели более шести тысяч операций. Все операционные в новом хирургическом корпусе оснащены видеоэндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, позволяющими выполнять современные эндоскопические радикальные операции или диагностику через точечные проколы тканей, оперировать малотравматичным способом, что является особенно важным для пожилых людей", — отметил Владимир Асташов.

Московский областной онкологический диспансер в Балашихе имеет новейшее медоборудование, которое позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии и оказывать своевременную помощь. В корпусе расположены восемь операционных, блок интенсивной и реанимационной терапии, отделение лучевой диагностики, центральное стерилизационное отделение, экспресс-лаборатория.

Также стало известно, что на базе областного онкологического диспансера создадут еще один корпус и консультативно-диагностический центр. Площадь нового корпуса составит более 40 тысяч квадратных метров.