Ещё
Экскурсия по городу для получателей услуг центра соцобслуживания состоялась в районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экскурсия по городу для получателей услуг центра соцобслуживания состоялась в районе 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Получатели услуг Территориального центра социального обслуживания «Арбат» прошли по улицам города в пешей экскурсии. Прогулка состоялась 16 июля.
— Во время экскурсии группа посетила один из самых известных кафедральных соборов России — храм Христа Спасителя. Его построили в честь памяти героев Отечественной войны 1812 года. Посетителям рассказали об истории храма и его архитектурных особенностях, — сообщили подробности сотрудники центра.
Кроме этого, люди старшего возраста посетили Патриарший мост. Участникам экскурсии рассказали об особенностях архитектурных строении Московского Кремля и Центрального дома художника.
Пешие экскурсии с недавнего времени стали одним из направлений проекта «Московское долголетие». Отметим, что пенсионеры сами проявили инициативу в создании этой новой «активности».
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Почти 130 тысяч книг москвичи забрали из библиотек в рамках городской акции Экскурсия по улице Арбат и разговор о философе состоится в районе Лекция об архитектуре рубежа веков состоится в районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США345
Украина присвоила четыре санатория в Крыму132
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии380
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи100
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение