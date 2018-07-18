Экскурсия по городу для получателей услуг центра соцобслуживания состоялась в районе

Получатели услуг Территориального центра социального обслуживания «Арбат» прошли по улицам города в пешей экскурсии. Прогулка состоялась 16 июля.

— Во время экскурсии группа посетила один из самых известных кафедральных соборов России — храм Христа Спасителя . Его построили в честь памяти героев Отечественной войны 1812 года. Посетителям рассказали об истории храма и его архитектурных особенностях, — сообщили подробности сотрудники центра.

Кроме этого, люди старшего возраста посетили Патриарший мост. Участникам экскурсии рассказали об особенностях архитектурных строении Московского Кремля и Центрального дома художника.

Пешие экскурсии с недавнего времени стали одним из направлений проекта «Московское долголетие». Отметим, что пенсионеры сами проявили инициативу в создании этой новой «активности».