Случайный зритель погиб во время съемок клипа на эквадорском водопаде

Трагедией завершились съемки клипа на песню набирающего популярность эквадорского артиста Диего Альвареса (более известного под сценическим псевдонимом Дон-Дэй) — во время записи один из случайных зрителей спрыгнул с вершины водопада, но выбраться из реки ему не удалось, сообщает El Universo. Видео быстро разлетелось по местным соцсетям.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 14 июля, в кантоне Педро-Карбо в провинции Гуаяс, когда съемочная группа после согласования с местными властями начала запись у подножия красивого водопада Сальто-де-Оро. На вершине дежурили двое сотрудников безопасности, но им не удалось предотвратить два прыжка в воду: первым отправился «в полет» друг Карлоса Аугусто Понтона Лойзы, а затем и он сам. Первый самостоятельно выбрался на берег, а вот тело 33-летнего Карлоса спасатели нашли только на следующий день.

На кадрах видно, что на помощь так и не выплывшему на поверхность мужчине бросились участники съемок, но обнаружить его им не удалось — глубина в лагуне составляет порядка 50 метров.

"Я был потрясен, как и все окружающие. Мы думали, что это шутка", — позже заявил певец.

Выживший приятель Карлоса отметил, что они специально прибыли к водопаду, чтобы снять на GoPro свои прыжки с высоты.