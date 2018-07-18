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Случайный зритель погиб во время съемок клипа на эквадорском водопаде
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Случайный зритель погиб во время съемок клипа на эквадорском водопаде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Трагедией завершились съемки клипа на песню набирающего популярность эквадорского артиста Диего Альвареса (более известного под сценическим псевдонимом Дон-Дэй) — во время записи один из случайных зрителей спрыгнул с вершины водопада, но выбраться из реки ему не удалось, сообщает El Universo. Видео быстро разлетелось по местным соцсетям.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 14 июля, в кантоне Педро-Карбо в провинции Гуаяс, когда съемочная группа после согласования с местными властями начала запись у подножия красивого водопада Сальто-де-Оро. На вершине дежурили двое сотрудников безопасности, но им не удалось предотвратить два прыжка в воду: первым отправился «в полет» друг Карлоса Аугусто Понтона Лойзы, а затем и он сам. Первый самостоятельно выбрался на берег, а вот тело 33-летнего Карлоса спасатели нашли только на следующий день.
На кадрах видно, что на помощь так и не выплывшему на поверхность мужчине бросились участники съемок, но обнаружить его им не удалось — глубина в лагуне составляет порядка 50 метров.
"Я был потрясен, как и все окружающие. Мы думали, что это шутка", — позже заявил певец.
Выживший приятель Карлоса отметил, что они специально прибыли к водопаду, чтобы снять на GoPro свои прыжки с высоты.
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