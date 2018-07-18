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В регионе уродилась высокобелковая пшеница
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В регионе уродилась высокобелковая пшеница 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Валовый сбор зерна в Саратовской области составил 433 тысячи тонн. На сегодняшний день, уже убрано около 25% от всех площадей озимых. Такие сведения озвучил на сегодняшнем заседании профильного комитета облдумы зампред правительства области Алексей Стрельников.
Уборка зерна происходит на территории 24 районов области. По предварительным данным, урожайность пшеницы составила 16,5 ц/га.
"Ситуация действительно сложная. Часть районов Саратовской области подвержена засухе", — доложил Алексей Стрельников.
По его словам, в этом году темпы уборочной кампании на полях области выше, чем в прошлом году. В среднем, саратовские аграрии опережают график прошлого года на 15 дней.
"Качественные показатели зерна очень высокие. По сути, у нас нет фуражного зерна. Высокие показатели по белку — от 11,5 до 16 процентов. Это то, что у нас ценит экспорт", — отметил Стрельников.
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