Ещё
Системой 112 за все время футбольного чемпионата принято и отработано более 200 тысяч вызов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Системой 112 за все время футбольного чемпионата принято и отработано более 200 тысяч вызов 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Из них, как показывает статистика, больше половины сообщений требовало выезда на место происшествий экстренных оперативных служб Москвы. Наиболее частым поводом обращения граждан по единому номеру «112» являлся вызов полиции и скорой помощи.
В рамках обеспечения мероприятий Чемпионата мира по футболу в каждой дежурной смене было организовано дежурство трех специалистов со знанием иностранных языков. За месяц от футбольных болельщиков было принято и обработано 200 обращений на иностранных языках (это 70% от всех вызовов на иностранных языках с начала текущего года). В основном это сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, возникших конфликтах, случаях потери документов и личных вещей. Тревожные сигналы поступали от заблудившихся или потерявших своих знакомых иностранцев.
«Созданная в Москве система вызова экстренных оперативных служб хорошо зарекомендовала себя и обеспечивает быстрое реагирование и оказание помощи при сообщении о происшествиях», — заключил заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Александр Яковлев.
Сегодня на пульт Системы 112 участились сообщения о плохом самочувствии граждан. Связано это, конечно же, с установившейся в столице жарой.
Чтобы легче перенести душные дни, специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ советуют соблюдать несколько простых правил:
носите в жару легкую одежду из натуральной ткани, лучше всего из хлопка;
— ограничьте нахождение на солнце в период с 11-00 до 16-00;
— используйте защитные крема, наносите их на все открытые поверхности тела;
— поддерживайте в квартире комфортную температуру. Если нет возможности подключить кондиционер, используйте вентилятор, устройте сквозняк, затемните окна, повесьте в комнатах влажные холодные простыни.
Не допускайте обезвоживания организма. Пейте воду часто, небольшими глоточками, задерживая во рту.
Большие потери воды влекут за собой потерю соли при потении и ведут к тепловому удару. Первая стадия теплового удара — судорога от солевой недостаточности. Далее страдающий от чрезмерной жары начинает чувствовать себя усталым, бледнеет, падает в обморок. Помощь при тепловом ударе заключается в охлаждении тела любым доступным способом. После оказания первой помощи — переноса пострадавшего в прохладное место, холодного компресса на голову и на область сердца, необходимо вызвать скорую помощь.
Чтобы обратиться за помощью, наберите номер 112. Звонок абсолютно бесплатен и доступен при нулевом балансе телефона.
Префектура САО города Москвы: последние новости
В Головинском районе проведут работы по озеленению Тимирязевцы запустили мини-завод по производству вощины В Бескудниковском районе продолжаются работы по благоустройству
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США345
Украина присвоила четыре санатория в Крыму132
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии380
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи100
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение