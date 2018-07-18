Системой 112 за все время футбольного чемпионата принято и отработано более 200 тысяч вызов

Из них, как показывает статистика, больше половины сообщений требовало выезда на место происшествий экстренных оперативных служб Москвы . Наиболее частым поводом обращения граждан по единому номеру «112» являлся вызов полиции и скорой помощи.

В рамках обеспечения мероприятий Чемпионата мира по футболу в каждой дежурной смене было организовано дежурство трех специалистов со знанием иностранных языков. За месяц от футбольных болельщиков было принято и обработано 200 обращений на иностранных языках (это 70% от всех вызовов на иностранных языках с начала текущего года). В основном это сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, возникших конфликтах, случаях потери документов и личных вещей. Тревожные сигналы поступали от заблудившихся или потерявших своих знакомых иностранцев.

«Созданная в Москве система вызова экстренных оперативных служб хорошо зарекомендовала себя и обеспечивает быстрое реагирование и оказание помощи при сообщении о происшествиях», — заключил заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Александр Яковлев

Сегодня на пульт Системы 112 участились сообщения о плохом самочувствии граждан. Связано это, конечно же, с установившейся в столице жарой.

Чтобы легче перенести душные дни, специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ советуют соблюдать несколько простых правил:

носите в жару легкую одежду из натуральной ткани, лучше всего из хлопка;

— ограничьте нахождение на солнце в период с 11-00 до 16-00;

— используйте защитные крема, наносите их на все открытые поверхности тела;

— поддерживайте в квартире комфортную температуру. Если нет возможности подключить кондиционер, используйте вентилятор, устройте сквозняк, затемните окна, повесьте в комнатах влажные холодные простыни.

Не допускайте обезвоживания организма. Пейте воду часто, небольшими глоточками, задерживая во рту.

Большие потери воды влекут за собой потерю соли при потении и ведут к тепловому удару. Первая стадия теплового удара — судорога от солевой недостаточности. Далее страдающий от чрезмерной жары начинает чувствовать себя усталым, бледнеет, падает в обморок. Помощь при тепловом ударе заключается в охлаждении тела любым доступным способом. После оказания первой помощи — переноса пострадавшего в прохладное место, холодного компресса на голову и на область сердца, необходимо вызвать скорую помощь.

Чтобы обратиться за помощью, наберите номер 112. Звонок абсолютно бесплатен и доступен при нулевом балансе телефона.