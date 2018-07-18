Мужчину зарезали на остановке общественного транспорта в Кстовском районе

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, преступление было совершено вечером 15 июля на остановке общественного транспорта в деревне Подлесово. 55-летний мужчина и его 43-летний односельчанин распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры старший мужчина нанес потерпевшему не менее трех ножевых ранений в шею. От полученных повреждений 43-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.