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Мужчину зарезали на остановке общественного транспорта в Кстовском районе
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Мужчину зарезали на остановке общественного транспорта в Кстовском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, преступление было совершено вечером 15 июля на остановке общественного транспорта в деревне Подлесово. 55-летний мужчина и его 43-летний односельчанин распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры старший мужчина нанес потерпевшему не менее трех ножевых ранений в шею. От полученных повреждений 43-летний мужчина скончался на месте.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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