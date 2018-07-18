«Кинолог-вожак стаи». Как работают собаки на таможне?

Несмотря на то, что все матчи мундиаля прошли вдалеке от Оренбурга , оренбуржцы тоже внесли свой вклад в обеспечение правопорядка. Так, кинолог Оренбургской таможни Сергей Николаев с овчаркой Бест Норосс Лапа во время чемпионата работали в казанском аэропорту. Корреспондент « АиФ Оренбург » узнал об особенностях подготовки хвостатых «сотрудников» таможни.

Работают играя

Гостей грозным лаем встречает Вулкан, один из четырех лохматых сотрудников кинологического отдела Оренбургской таможни. Но сегодня он будет до вечерней прогулки отдыхать в своем вольере. Показывать профессиональные навыки предстоит четвероногой «звезде» Бест Норосс Лапе. Она вместе с кинологом таможни Сергеем Николаевым недавно вернулась из командировки в Казань , где в аэропорту следила, чтобы болельщики не нарушали таможенные правила.

Для овчарки не впервой было работать на международном турнире. В прошлом году она также в аэропорту Казани во время Кубка Конфедераций в ручной клади пассажира авиарейса «Казань — Прага » нашла незадекларированные 10 тысяч евро и 10 тысяч рублей. Нарушитель понес наказание. В этом году обошлось без правонарушений. Бест Норосс Лапа на «отлично» справилась со своей работой в загруженном аэропорту. Большинство болельщиков отнеслись к «таможеннице» хорошо, пытались погладить и сфотографироваться, но это запрещено правилами работы.

Собаки Оренбургской таможни аттестованы на поиск наркотиков, денег, табака и табачных изделий. Сотрудники кинологического отдела с подопечными участвуют в таможенном контроле на почте, в поездах и в аэропорту. Кинологический отдел Оренбургской таможни был создан в 2007 году. За это время кинологи со своими подопечными выявляли у правонарушителей марихуану, гашиш, героин, гашишное масло, маковую соломку, амфетамины, насвай и т.п.

«У каждой собаки есть основная специализация и дополнительная. Например, Бест Норосс Лапа специализируется на денежных средствах, Вулкан — наркопоисковая собака, также он аттестован на поиск табака. На наркотики аттестована еще одна наша служебная собака Лавина Аус Дем Бирхоф», — объясняет начальник кинологического отдела Оренбургской таможни Михаил Нестеренко

Кстати, клички собакам выбирают заводчики. Как назвал первый владелец щенка, так во всех официальных документах «имя» и обозначается. Конечно, в работе кинологи подопечных по-другому зовут. Например, Бест Норосс Лапа чаще в свой адрес слышит обращение «Беста». Овчарку вывели на тренировочную площадку, где она проходит полосу препятствий. Выглядит она довольной и ухоженной. Выполняет все команды кинолога.

«Некоторые люди до сих пор не верят, что собаки могут находить незадекларированные денежные средства в багаже, если сумму разделить на части. Но вопреки распространенному мнению, деньги пахнут, и чем их больше, тем сильнее запах, — говорит Михаил Александрович. — Глубокое заблуждение, что собак, которые ищут наркотики, подсаживают на запрещенные вещества. Использование наркотиков для дрессировки — подрыв психики собаки. У нас есть два метода обучения собак: пищевой и игровой. Мы придерживаемся второго, потому что при подкармливании собака постепенно наедается, и у нее пропадает мотивация выполнять задания. Приучение к запаху начинается с того, что в игрушку для собаки кладут имитатор запаха денег или наркотиков. Собака ищет вначале игрушку. Постепенно предмет убирается и остается только искомое вещество. Некоторые запахи собаки определяют для себя как негативные, им не нравится, как пахнут евро и героин».

День за днем

Каждый кинолог подбирает себе собаку сам, потому что животное будет служить только в тандеме с ним. Каждый специалист внимательно отслеживает, как растет и развивается щенок задолго до того, как пёс становится «сотрудником» таможенной службы

«В паре кинолог-собака человек всегда должен быть доминирующим. Они вдвоем — стая, а кинолог — вожак. Если собака будет доминировать над человеком, эффективной работы не получится. Таможенная собака должна быть доброй и игривой, агрессия исключается. А еще поисковые собаки крайне любопытны. Но при этом отвлекаться от работы им нельзя. Поэтому в ходе обучения мы уделяем особое внимание выработке у животных навыка не отвлекаться на людей, вообще не реагировать на посторонних граждан.

Наши собаки не участвуют в задержаниях злоумышленников, они только сигнализируют о нахождении запрещенных веществ и предметов. Мы шутим, что наши собаки могут только до смерти зализать», — смеется Михаил Александрович.

Собака может работать 12 часов в сутки, выходит на смену она со свои кинологом. Каждый час животному положен 10 минутный отдых, каждые два часа — 15 минутный. Не менее трех раз в неделю по два часа у таможенных животных тренировки.

Служебная собака — собственность государства, просто взять ее и вывести за территорию базы, погулять с ней по городу, взять домой сотрудники таможни не имеет права. «Вкусняшками» животных не балуют, домашняя еда под строгим запретом, для питания хвостатых закупается специальный полнорационный корм.

Когда собаке исполняется 8 лет, она выходит на пенсию. Вчерашних «сослуживцев» часто забирают домой кинологи или животных пристраивают в добрые руки, желающих всегда хватает.

Пока Беста показывает, как работает, ищет денежную «закладку», спрятанную в машине, Михаил Александрович объясняет, почему в таможне не могут работать дворняжки:

«Родословная у нас не требуется, но статус таможенного органа обязывает подбирать статных подчиненных. Сейчас в таможне служат 4 овчарки, это самая универсальная и надежная порода. Собаки максимально сосредоточены на работе».

Больше друга

Новый центр подготовки таможенных кинологов недавно открылся в Кинели Самарской области . Таможня подбирает специалистов-кинологов и направляет их вместе с питомцем на трехмесячное обучение. А в дальнейшем не реже одного раза в три года люди и звери проходят повышение квалификации.

«В учебных центрах конкретного кинолога с конкретной собакой учат выполнять конкретные задачи. А самое главное, чему учат таможенников — любить собак. Если не будет хорошего отношения с собакой, то ее не заставишь работать. У нас есть поговорка: 90% результативного использования собаки — это работа кинолога, и только 10% — самой собаки. Кинолог должен быть терпеливым, появление условного рефлекса у собаки можно добиться только многократным повторением. Возможно, кто-то верит, что собаку можно перехитрить, но хорошо подготовленный тандем кинолог-собака практически невозможно обмануть. Вот сейчас Беста заинтересованно ищет «закладку», она хочет помочь кинологу. Сотрудники таможни воспринимают собаку больше как друг. Пытаюсь добиться от специалистов нашего отдела, чтобы они не очеловечивали подопечных. Собака должна знать, за что она получает корм. Если у нее нет конкретной цели, она портится», — объясняет Михаил Нестеренко.

Кинолог Сергей Николаев рассказывает о своих подопечных: «Блэк, моя первая служебная собака, сейчас на пенсии, расслабился и стал разбалованным. Живет у моих родителей, его кормят и выгуливают, он счастлив. Беста очень эмоциональная, но уравновешенная. Когда мы ее впервые увидели, была по размеру меньше ладони. Она одна из всего помета показала наиболее сильную привязанность к хозяину, из-за этого я ее и выбрал. Сейчас уже она без меня не может. Где-то ее оставлю, а она меня ищет, скулит, гавкает в вольере. По выходным скучает, зато какая радость при встрече. Тренировать собак не сложно, главное — любить это дело. Основные принципы обучения — поощрение, принуждение. Нельзя бить животных, нужно быть с ними ласковыми и чаще заниматься».

Внимание и забота

Бытует мнение, что, если собаку не обучили правильному поведению в детстве, то она уже никогда не исправится. Кинологи с этим не соглашаются.

«Обучение — это выработка условных рефлексов. Сколько времени уделите работе с собакой, таким и будет результат. Собаку можно обучить в любом возрасте. Чем взрослее собака, тем дольше с ней придется заниматься. Все хулиганства животного — от недостатка внимания хозяина. Собака не понимает человеческого языка, поэтому, когда человек ругается, она думает: наконец-то хозяин обратил на меня внимание, и чтобы так было дальше, чтоб он общался со мной чаще, так и буду поступать», — объясняет начальник кинологической службы Оренбургской таможни.

«Тем, кто собирается завести собаку, могу порекомендовать одно: трезво оценивать свои ресурсы. Нужно ответить на вопросы: сколько сил и времени готовы уделять питомцу? Позволят ли финансовые возможности, ведь кроме корма собаке требуется уход, ветеринарная помощь и тому подобное. Зачем заводить собаку, если хозяева уходят на работу на весь день, а она остается одна? Сколько в Интернете видео, где собаки крушат все в доме, ломают мебель, грызут обувь, когда остаются без внимания хозяев. Бывает, дети требуют животных, но если вы не сможете заниматься животным, если у вас нет на это времени, лучше пойти вместе в контактный зоопарк или пообщаться с питомцами друзей. Собака — это член семьи, бывает, со своим сложным характером, и если ей не уделять внимание, общение с ней будет приносить разочарование, а не радость», — советует Михаил Нестеренко.

Напоследок мы провели с Бестой небольшой эксперимент. В рюкзаке журналиста спрятали денежную «закладку» — пакетик с мелко нарезанными денежными купюрами, и пригласили еще двоих участников. Собаке предстояло сигнальным поведением обозначить, у кого из троих находится условно незаконный груз. Беста справилась с задачей по обнаружению «правонарушителя» и получила заслуженные комплименты.