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Более 300 участников реконструкции битвы казаков с турками съедутся в Азов
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Более 300 участников реконструкции битвы казаков с турками съедутся в Азов 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Более 300 человек примут участие в исторической реконструкции Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года.
Согласно информации из официальных источников, реконструкция сражения за Азовскую крепость между донскими казаками и воинами Османской империи состоится 4 августа в рамках фестиваля военно-исторических клубов.
Ожидается, что оно соберет более 10000 зрителей.
С 1 августа на берегу Дона в Азове появится исторический лагерь, воссоздающий быт четырехвековой давности. На улицах города можно будет увидеть людей в костюмах середины 17 столетия.
4 августа, после реконструкции Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года, на центральной площади начнет работу восточный базар времен Великого шелкового пути.
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