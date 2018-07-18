Более 300 участников реконструкции битвы казаков с турками съедутся в Азов

Более 300 человек примут участие в исторической реконструкции Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года.

Согласно информации из официальных источников, реконструкция сражения за Азовскую крепость между донскими казаками и воинами Османской империи состоится 4 августа в рамках фестиваля военно-исторических клубов.

Ожидается, что оно соберет более 10000 зрителей.

С 1 августа на берегу Дона в Азове появится исторический лагерь, воссоздающий быт четырехвековой давности. На улицах города можно будет увидеть людей в костюмах середины 17 столетия.

4 августа, после реконструкции Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года, на центральной площади начнет работу восточный базар времен Великого шелкового пути.