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Минобороны России досрочно получило партию вертолетов Ми-8МТВ5
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Минобороны России досрочно получило партию вертолетов Ми-8МТВ5 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Винтокрылые машины передал оборонному ведомству холдинг «Вертолеты России» в рамках Единого дня военной приемки.
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