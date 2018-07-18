Кресло председателя Ульяновской городской думы занял Илья Ножечкин 

Председателем Ульяновской городской думы стал Илья Ножечкин. На очередном заседании, состоявшемся сегодня, 18 июля, его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержало большинство депутатов.
В Гордуме Ульяновска Илья Ножечкин с 2009 года. Свой трудовой путь начинал в должности юриста, также работал помощником депутата. В 2014 году на довыборах в городской парламент был избран депутатом по 27 округу (Дальнее Засвияжье). В 2015 году после избрания Городской Думы V созыва стал заместителем главы города, возглавил комитет по городскому хозяйству, транспорту и охране окружающей среды. С 10 мая 2018 года исполнял обязанности председателя Гордумы, что было связано с изменениями, внесенными в Устав города.