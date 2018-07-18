Кресло председателя Ульяновской городской думы занял Илья Ножечкин

Председателем Ульяновской городской думы стал Илья Ножечкин. На очередном заседании, состоявшемся сегодня, 18 июля, его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержало большинство депутатов.