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Учесть интересы ямальцев, но не забыть о государстве
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Учесть интересы ямальцев, но не забыть о государстве 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Надыме прошло общественное обсуждение пенсионного маневра. Диалог состоялся по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Участие в нем приняли члены местного политсовета, депутаты районной думы и поселений муниципалитета, представители профсоюзов, руководители предприятий и учреждений.
Участники обсуждения собрались не для того, чтобы голосовать «за» или «против» пенсионных преобразований. Целью дискуссии было — выслушать мнения и подготовить конструктивные предложения по грядущим изменениям в законодательстве. Присутствующие высказывались по теме номер один как положительно, так и отрицательно. Среди озвученных мнений были и компромиссные — за поэтапные изменения.
— Конечно, у каждого человека есть свое собственное мнение. Но, могу сказать, что наш сегодняшний диалог прошел в команде единомышленников — говорит депутат думы Надымского района Ирина Карпова. — Участники думают не только о себе, но и о судьбе государства. Все изменения воспринимаются напряженно, но когда приходит осмысление, приходит и понимание их необходимости. Чтобы добиться достойного результата, предстоит проделать большую работу. Уже сегодня в Надымском районе работодатели дают разъяснения по теме в коллективах. Поэтому люди могут задать волнующие их вопросы и получить ответы.
По общему мнению участников диалоговой площадки, изменения пенсионной системы необходимы. В первую очередь преобразования должны быть направлены на повышение уровня жизни пенсионеров. При этом нужно учесть интересы ямальцев, то есть не забыть о специфике Крайнего Севера. Например, среди озвученных предложений было сохранение северного стажа сроком 15 лет для жителей автономии.
— Сегодня мы выслушали каждого. Все предложения будут систематизированы и направлены в региональное отделение партии — подытожил заместитель секретаря местного отделения партии Александр Кушнир. — Предполагаю, что предложения от других ямальских муниципалитетов будут схожи с нашими. Ведь мы живем на одной территории, в одинаковых условиях, поэтому у всех нас общие проблемы и интересы.
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