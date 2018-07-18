Госдеп подтверждает сокращение американского и российского ядерных арсеналов

США и Россия выполняют свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как передает ТАСС, это подтвердил Госдепартамент , обнародовав справку о сокращении двумя странами своих ядерных арсеналов в соответствии с соглашением, вступившим в силу 5 февраля 2011 года.

В ней отмечается, что Россия располагает 527 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений — межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), тяжелыми бомбардировщиками (ТБ), баллистическими ракетами на подлодках (БРПЛ) — и 1 тыс. 444 боезарядами на них. У США — 652 носителя и 1 тыс. 350 боеголовок.

В целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ в России насчитывается 779, в США — 800. Данные приводятся по состоянию на 5 февраля 2018 года и отражают представленную сторонами статистику.

В арсенале США, как указал Госдепартамент, насчитывается 400 оперативно развернутых МБР шахтного базирования Minuteman III. Еще 278 ракет — в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок — 454.

ВМС имеют в своем распоряжении 203 БРПЛ Trident II, которыми вооружены стратегические атомные субмарины. Еще 231 такая ракета — в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок — 280.

Пентагон включил в число развернутых носителей 49 тяжелых бомбардировщиков — 13 Б-2 и 36 Б-52. Еще семь Б-2 и десять Б-52 числятся в резерве.

ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года. В нем закреплено, что к февралю 2018 года арсенал каждой из сторон должен быть ограничен 1 тыс. 550 ядерными боеголовками, а также 700 МБР, ТБ и БРПЛ. Договор обязывает производить обмен информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

В тексте документа указано, что ДСНВ остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Как сообщил также в интервью Fox News Путин, Россия готова продлить ДСНВ. «У нас есть вопросы к нашим американским партнерам. Мы считаем, что США не полностью выполняют этот договор, но это предмет переговоров на экспертном уровне», — подчеркнул он.