В Управлении Роспотребнадзора Дагестана подвели итоги за второй квартал

В Управлении Роспотребнадзора Дагестана подвели итоги за второй кварталПубличное обсуждение результатов правоприменительной практики за 2-й квартал 2018 года прошло в Управлении Роспотребнадзора по Дагестану, сообщают в пресс-службе ведомства. Доклад о проделанной работе зачитала руководитель Управления Элеонора Омариева . Речь шла о снижении административных барьеров, реализации риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, внедрении системы оценки риска.

За 2 квартал текущего года специалисты управления провели на 8% меньше проверок, чем за аналогичный период 2016 г. — и это за счет снижения как количества проведенных внеплановых проверок, так и плановых. 84% плановых проверок проходили в школах и больницах.