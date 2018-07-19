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В Управлении Роспотребнадзора Дагестана подвели итоги за второй квартал
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В Управлении Роспотребнадзора Дагестана подвели итоги за второй квартал 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Управлении Роспотребнадзора Дагестана подвели итоги за второй кварталПубличное обсуждение результатов правоприменительной практики за 2-й квартал 2018 года прошло в Управлении Роспотребнадзора по Дагестану, сообщают в пресс-службе ведомства. Доклад о проделанной работе зачитала руководитель Управления Элеонора Омариева. Речь шла о снижении административных барьеров, реализации риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, внедрении системы оценки риска.
За 2 квартал текущего года специалисты управления провели на 8% меньше проверок, чем за аналогичный период 2016 г. — и это за счет снижения как количества проведенных внеплановых проверок, так и плановых. 84% плановых проверок проходили в школах и больницах.
«Во 2 квартале 2018 года лидирующее место, а это 2170 проверок, занимают проверки, проведенные на основании приказов Роспотребнадзора, изданных во исполнение поручений Правительства Российской Федерации. Управлением обеспечено рассмотрение обращений граждан с соблюдением претензионного порядка, в связи с чем и отмечается снижение в разы количества проведенных внеплановых проверок по рассмотрению заявлений граждан», — сообщила Омариева. Следующие публичные обсуждения пройдут осенью — 18 октября 2018г.
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