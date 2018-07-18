Российские дипломаты пытаются встретиться с задержанной в США Бутиной

По его словам, российские дипломатические сотрудники в США практически на каждом совещании обсуждают ситуацию с преследованием российских граждан американскими спецслужбами.

"Мы думаем о том, как помочь тем людям, которые попали в такое положение. Что касается данного гражданина РФ (Бутиной. — Прим. ред.), это уже случилось после того, как я уехал (на совещание послов в Москву. — Прим. ред.). Но могу сказать, что по этому вопросу я все время держу тесный контакт с нашим посольством и мы предпринимаем все возможное для того, чтобы установить контакт для того, чтобы встретиться и решить эту проблему как можно быстрее", — сказал Антонов.

Он подчеркнул в то же время, что пока у него по этому вопросу никаких официальных сообщений (по линии российского дипломатического представительства в США) на этот счет нет.

"Хочу уверить вас о том, что мы сделаем все для того, чтобы как можно быстрее вызволить российскую гражданку из того положения, в какое она попала", — сказал Антонов.

Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля, ей вменяют в вину «сговор c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при американском правительстве.