Эксперты предрекли дальнейшее падение рубля

Доллар может подняться выше 65-70 рублей уже в 2018 году. К такому выводу пришли эксперты Райффайзенбанка

Как сообщает НСН, в обзоре финансовой организации говорится, что из-за смягчения валютного контроля в отношении подпавших в санкционные списки российских компаний-экспортеров отток капитала может ускориться. Это повлечет за собой рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке и приведет к падению рубля.

Ранее сообщалось, что 19 июля стоимость доллара составит 62,9 рубля, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,1 рубля.