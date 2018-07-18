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Эксперты предрекли дальнейшее падение рубля
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Эксперты предрекли дальнейшее падение рубля 

Свободная пресса 41 минуту назад
Фото: РИА "Новый День"
Доллар может подняться выше 65-70 рублей уже в 2018 году. К такому выводу пришли эксперты Райффайзенбанка.
Как сообщает НСН, в обзоре финансовой организации говорится, что из-за смягчения валютного контроля в отношении подпавших в санкционные списки российских компаний-экспортеров отток капитала может ускориться. Это повлечет за собой рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке и приведет к падению рубля.
Ранее сообщалось, что 19 июля стоимость доллара составит 62,9 рубля, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,1 рубля.
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