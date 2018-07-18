«Рома» предлагает за Ареолу € 20 млн, «ПСЖ» требует 30. В итоге Мончи может купить Ольсена

«Рома» продолжает вести переговоры с «ПСЖ» о трансфере вратаря Альфонса Ареолы. Как сообщает Corriere dello Sport, французский голкипер уже согласовал с итальянским клубом условия контракта, по которому он будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон.

Клубы не могут договориться о сумме трансфера. «Рома» готов предложить за Ареолу 20 миллионов евро, руководство парижан требует за игрока 30 миллионов. Агент Мино Райола предпринимает попытки убедить клубы сойтись на 25 миллионах.

Ареола стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции , не проведя на турнире ни одной игры. Его контракт с «ПСЖ» истекает следующим летом.