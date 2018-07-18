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Петербургские работодатели заманивают сотрудников печеньем и конфетами
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Петербургские работодатели заманивают сотрудников печеньем и конфетами 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге работодатели заманивают сотрудников сладостями — фруктами, печеньем и конфетами прямо в офисе.
Об этом рассказали специалисты hh.ru. За первое полугодие число вакансий с дополнительными привилегиями выросло на 81% по сравнению с 2013 годом. Больше всего везет на сладости IT-специалистам, продавцам, маркетологам, работникам в сфере PR и рекламы.
Работодатели стали реже предлагать компенсации на занятия спортом и страховку жизни. Тем не менее, они готовы оплачивать сотрудникам мобильную связь и дополнительное медицинское обслуживание.
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