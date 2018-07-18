Петербургские работодатели заманивают сотрудников печеньем и конфетами

Санкт-Петербурге работодатели заманивают сотрудников сладостями — фруктами, печеньем и конфетами прямо в офисе.

Об этом рассказали специалисты hh.ru. За первое полугодие число вакансий с дополнительными привилегиями выросло на 81% по сравнению с 2013 годом. Больше всего везет на сладости IT-специалистам, продавцам, маркетологам, работникам в сфере PR и рекламы.

Работодатели стали реже предлагать компенсации на занятия спортом и страховку жизни. Тем не менее, они готовы оплачивать сотрудникам мобильную связь и дополнительное медицинское обслуживание.