В Ханты-Мансийске прошли учения по спасению утопающих

Экстренные службы Ханты-Мансийска провели учения по спасению утопающих. Вызов на линию 112 спас жизнь двум людям, перевернувшимся на лодке — такова легенда. Утопающих заметил проходивший мимо человек, который сообщил об увиденном. На звонок незамедлительно среагировали инспекторы ГИМС, сотрудники МЧС , спасатели и скорая помощь.

Подобные ситуации особенно актуальны летом среди владельцев маломерных судов, которые используют лодки как основный вид передвижения и пренебрегают правилами безопасности на воде.

Старший государственный инспектор по маломерным судам Павел Сухинин отметил: «В нашу работу входит обеспечение безопасности людей на водных объектах, предупреждение аварийности маломерных судов, а также патрулирование. Патрулируем мы практически каждый день. На данный момент аварий маломерных судов ещё не было. Мы стараемся чтобы этого не было, проводим профилактические мероприятия среди судоводителей и населения города».

Если пострадавшего человека уже доставили на сушу, а санитарная машина ещё не приехала, нужно самостоятельно оказать первую доврачебную медицинскую помощь.

Фельдшер выездной бригады Алексей Крюков рассказал: «Если человек без сознания, надо посмотреть дышит он или не дышит. Затем нужно сделать непрямой массаж сердца. Это должны сделать те люди, которые его нашли и вытащили. Они должны продолжать реанимировать до тех пор, пока скорая помощь либо спасатели не приедут. Если же человек дышит, его надо перевернуть на живот».

Данная ситуация показала оперативную и отлаженную совместную работу экстренных служб Ханты-Мансийска.

Спасатели работают в круглосуточном режиме и оперативно доехать до любого пункта назначения для них не составляет труда, но жители окружного центра должны понимать, насколько важно своевременно и сделать звонок при несчастных случаях.

Начальник Управления по делам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Администрации Ханты-Мансийска Евгений Девятков пояснил: «Именно момент сообщения и качество передаваемой информации, как от жителей города, так и от людей, которые терпят бедствие очень важен. Если взять, к примеру, ситуацию, произошедшую в прошлом году: человек в районе речпорта на снегоходе провалился под лёд. Он позвонил с сотового телефона всем друзьям, а на 112 не позвонил!»

Сотрудники служб спасения призывают горожан соблюдать технику безопасности на воде, иметь при себе спасительный жилет или круг и не садиться в лодку при алкогольном опьянении.