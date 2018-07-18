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«Деловые Линии» запустили «Грузовое такси»
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«Деловые Линии» запустили «Грузовое такси» 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Наибольшим успехом «грузовое такси» пользуется у собственников сетевых магазинов, организаторов выездных мероприятий и производителей рекламной продукции. Впрочем, заказать ее могут и обычные отправители для доставки крупногабаритной бытовой техники, стройматериалов или мебели. Автомобиль подъедет к торговому центру, где запланирована покупка.
Помимо удобства заказа — его можно осуществить как через операторов контакт-центра, так и через сайт или мобильное приложение — доставку удобно оплачивать. Вариантов несколько, как в современном такси — наличными, банковской картой, через интернет-портал или банковским переводом.
Пока услуга запущена в Москве и Московской области. Однако аналитики уверены, что успешный опыт вскоре будет перенесен и в другие регионы России.
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