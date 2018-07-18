«Деловые Линии» запустили «Грузовое такси»

Наибольшим успехом «грузовое такси» пользуется у собственников сетевых магазинов, организаторов выездных мероприятий и производителей рекламной продукции. Впрочем, заказать ее могут и обычные отправители для доставки крупногабаритной бытовой техники, стройматериалов или мебели. Автомобиль подъедет к торговому центру, где запланирована покупка.

Помимо удобства заказа — его можно осуществить как через операторов контакт-центра, так и через сайт или мобильное приложение — доставку удобно оплачивать. Вариантов несколько, как в современном такси — наличными, банковской картой, через интернет-портал или банковским переводом.