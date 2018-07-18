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Прокуратура нагрянула с проверкой в опасную ярославскую школу: какие нарушения нашли
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Прокуратура нагрянула с проверкой в опасную ярославскую школу: какие нарушения нашли 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Школу давно пора отремонтировать
Опасную ярославскую школу проверила прокуратура.
Ранее мы рассказывали, что школа №71 попала в тройку самых опасных школ страны в «Народном реестре». Во время проверки в помещениях, где проходят уроки труда, нашли выбоины в кровле, разрушен фасад здания, а внутри здания — следы протечек на потолке и стенах. Замены требуют и окна мастерских.
— Мы направили представление в адрес мэра Ярославля, а также исковое заявление в суд о возложении на органы местного самоуправления и руководство школы обязанности провести ремонт помещений мастерских, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Кстати, в самой школе знают о сложном положении, но уверяют, что оно не критическое. Что сказал директор, вы можете прочитать здесь.
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