Группа компаний «Прогресс–В» готовится отметить свое 30-летие

За свою жизнь заслуженный строитель России , президент Группы компаний «Прогресс-В» Вазых Мухаметшин простроил и отремонтировал много тысяч зданий и сооружений в Самарской области . И сегодня, в канун 30-летия компании, «ВН» решил расспросить его о том, что он считает своим главным достижением в жизни.

Родился Вазых явно под строительной звездой. 11 августа он, как и все его коллеги, празднует День строителя. В том же месяце, 24 августа, — сразу три значимых не только для него события: свой день рождения, начало профессионального пути и день рождения компании «Прогресс-В». В самых отдаленных уголках области ее знает множество людей. Это, пожалуй, единственная строительная организация, которая столько лет держится, преодолевая кризисы и решая все возникающие проблемы.

Первые годы после окончания строительного техникума Вазых работал мастером в том же тресте. Работа нравилась. Он родился в рабочей семье и очень рано остался без отца. Матери было сложно поднимать двоих сыновей, поэтому выучиться, выйти в люди, стать самостоятельным — было самое большое желание подростка. От природы любознательный и рукастый он учился довольно легко. «Через два года учебы нас по команде из Москвы перевели на вечернее отделение и отправили работать в знаменитый тогда трест № 11. Так в 16 лет я плотником начал строительную биографию», — рассказывает Вазых Гатович.

Проработав несколько лет мастером, понял, что может гораздо больше, и поступил на вечернее

отделение Куйбышевского строительного института. Тогда он уже перешел в трест «Куйбышевгоргражданстрой». Именно здесь и стал настоящим профессионалом. За 23 года поработал и мастером, и прорабом, и начальником участка, и главным инженером. «В 25 лет я уже был начальником крупного строительного управления, которое возглавлял 15 лет», — уточняет собеседник.

Поднакопив жизненный и профессиональный опыт, Мухаметшин в 1988 году решил создать кооператив при управлении снабжения и сбыта Куйбышевского облисполкома. Плановая экономика пробуксовывала, и кооперативы становились основной формой предпринимательской деятельности в стране. «Я ушел в свободное плавание и никогда не пожалел об этом, — говорит Вазых Гатович. — Кооператив впоследствии стал ГК „Прогресс-В“, которым я руковожу уже 30 лет. В свое время в ГК входило 47 предприятий, численность рабочих достигала 2500 человек. Сейчас в ГК объединяет около 30 организаций». Первый в Самарской области строительный кооператив «Прогресс» выполнял весь цикл работ, начиная от проектирования и заканчивая озеленением. Одновременно строительные и ремонтно-строительные работы велись на 150-200 различных объектах.

Строительными компаниями во главе с Мухаметшиным построены и отремонтированы многие тысячи зданий, введены в эксплуатацию жилые микрорайоны и объекты социально-культурной инфраструктуры площадью более 11,1 млн кв. метров. Знаковыми для региона стали многоквартирные дома для «чернобыльцев» и ветеранов Великой Отечественной войны, школы и детские сады, больницы и поликлиники, областной госпиталь ветеранов войн и Сызранский пансионат для ветеранов, крупнейшая в Европе Самарская соборная мечеть, единственная в регионе татарская школа «Яктылык».

Огромную работу специалисты компании выполнили по реконструкции и реставрации зданий исторического центра Самары , в том числе Иверского женского монастыря и двух церквей как памятников культуры, а также 29 мечетей в регионе.

Энергия души и потребность участвовать в общественной жизни в свое время привели Мухаметшина

в Общественную палату региона. Войдя в первый ее состав, Вазых Гатович внес пакеты законодательных инициатив в сфере строительства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Сегодня он — член правления регионального отделения Российского фонда милосердия и здоровья, член попечительского совета Самарского госпиталя ветеранов войн, 10 лет возглавлял попечительский совет Духовного управления мусульман Самарской области , был вице-президентом татарского общества «Туган тел». Его хватает на все, потому что до всего есть дело. У него непререкаемый авторитет и безупречная репутация человека, ежедневно доказывающего, что он хозяин своего слова.

Вазых Гатович гордится тем, что все его строительные объекты служат людям, Самарской области. Со своей профессиональной командой он продолжает плодотворно работать, качественно выполняя заказы коммерческих организаций, строя бюджетные объекты по заказам управления делами Губернатора и областных министерств и департаментов, администраций муниципалитетов региона. Он удивляет своей работоспособностью и неиссякаемым оптимизмом. И самые смелые его идеи, как правило, становятся успешными проектами. В ближайших планах — завершение реконструкции Исторической мечети в Самаре и строительство Дома-музея поэта Гакиля Сагирова в селе Старое Фейзуллово с включением его в туристические маршруты Самарской области. У него всегда много планов, а значит и много побед впереди.

Юбилей компании — это праздник для всей Самары и области. Коллектив заслужил не только слова поздравления, но награды, которые будут вручаться сотрудникам от руководства региона. Званых и желанных гостей соберут в одном из лучших ресторанов Самары, чтобы воздать славу людям самой мирной на земле профессии.