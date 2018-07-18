Ещё
Более 200 точек продажи арбузов и дынь организуют в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 200 точек продажи арбузов и дынь организуют в Подмосковье 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Сезон продаж дынь и арбузов в регионе стартует 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного Минпотребрынка.
Глава ведомства Владимир Посаженников рассказал, что в регионе будут работать около 212 бахчевых развалов. Арбузы и дыни также можно будет купить на универсальных рынках, ярмарках и в магазинах. Сезон продаж традиционно начнется 1 августа, дополняется в сообщении.
Министр добавил, что килограмм арбуза обойдет в 20-25 рублей в среднем. Дыню можно будет купить за 25-60 рублей за килограмм. Посаженников рассказал, что официальные точки продажи бахчевых оснастят навесом, на развале будут установлены средства измерения, а работники будут одеты в униформу.
Вести Подмосковья: последние новости
Долгострой ЖК «Гусарская баллада» сдали в Одинцове Более 650 подъездов отремонтируют в Серпухове в 2018 году Отопление при демонтаже радиаторов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США345
Украина присвоила четыре санатория в Крыму132
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии380
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи100
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение