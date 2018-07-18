Более 200 точек продажи арбузов и дынь организуют в Подмосковье

Сезон продаж дынь и арбузов в регионе стартует 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного Минпотребрынка.

Глава ведомства Владимир Посаженников рассказал, что в регионе будут работать около 212 бахчевых развалов. Арбузы и дыни также можно будет купить на универсальных рынках, ярмарках и в магазинах. Сезон продаж традиционно начнется 1 августа, дополняется в сообщении.

Министр добавил, что килограмм арбуза обойдет в 20-25 рублей в среднем. Дыню можно будет купить за 25-60 рублей за килограмм. Посаженников рассказал, что официальные точки продажи бахчевых оснастят навесом, на развале будут установлены средства измерения, а работники будут одеты в униформу.