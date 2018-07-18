Под Петербургом снесут нелегальный ТЦ с 15-летним «стажем»

Изначально «Нева», что находится на улице Веры Слуцкой, была обычным детским кафе, причем временным — именно с этого в 2001 году началась история торгового центра в Колпине. С течением времени «кафе» превратилось в капитальное двухэтажное здание и стало предлагать все больше услуг: продуктовые магазины, салон красоты, фитнес-клуб, букмекерская контора… Появилась даже парковка для транспорта. Она, кстати, сразу вызвала бурное негодование местных жителей, так как, по их словам, частично захватила мемориальный комплекс защитников города с воинскими захоронениями.

Объект дважды вводили в эксплуатацию как временный, а в 2012 году он должен был стать постоянным — предполагалось, что на его месте появится крытый спортивный центр. Для этого постройку предписано было снести и возвести новую, но собственники просто реконструировали комплекс изнутри и, по сути, попытались ввести в эксплуатацию то же самое здание. Сейчас общая площадь, предполагаемая к сносу, судя по документам, составляет более шести тысяч квадратных метров.

Судебное разбирательство при участии комитета имущественных отношений тянулось несколько лет и, вероятно, длилось бы еще, если бы вдруг о спорном объекте не вспомнили на недавнем заседании малого правительства, где, по рассказам присутствующих, градоначальник лично поручил его наконец-то снести и до конца года придумать, что на этом месте можно построить.

Только на этом весомом основании «Неве» наконец-то выдали предписание о сносе.

Но надо сказать, что далеко не все подобные истории так заканчиваются. Вообще, строительство торговых и спортивных центров до получения разрешения и подмена временных объектов капитальными — распространенная практика в Петербурге , подчеркивают эксперты. По словам специалиста консалтинговых услуг в сфере недвижимости Михаила Рожко, она имела место главным образом до кризиса 2009 года и частично до 2014-го.

— Тогда предприниматели понимали, что могут быстро заполнить объект, арендаторы легко шли на подписание предварительных договоров, даже на старте строительства. Но со временем схема «построим, потом договоримся» почти сошла на нет: договориться с чиновниками сложнее и нет такого ажиотажного спроса со стороны арендаторов.

Правда, наследие такого подхода все еще живо. Вот, к примеру, торговый комплекс «Аэродром», снесенный на проспекте Испытателей всего пару лет назад, проработал как временный объект еще дольше — 17 лет. В 2015 году снесли также торговый центр на Железноводской улице, который функционировал без разрешения на возведение капитального объекта аж с 2003 года.

До сих пор рассматривается история и с теннисным центром на Крестовском острове. Его тоже в 2004 году построили как временное сооружение.

Дополняют картину строительства без разрешения застройщики. Вот статистика Госстройнадзора: только за шесть месяцев прошлого года ведомство подало 25 исков о сносе самовольных жилых построек. А за последние пару лет власти снесли шесть таких обьектов.

— Сама постановка вопроса о применении штрафных санкций к нарушителям в корне неверна. Должен существовать абсолютный запрет на начало строительства объектов без разрешительной документации. Однако сегодня сама система, сам рынок позволяют выиграть тем игрокам, которые нарушают правила, — прокомментировали «РГ» в одной из строительных компаний Северной столицы.