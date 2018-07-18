«Одноклассники» запустили режим «живого» комментирования трансляций в OK Live

Чтобы прокомментировать прямой эфир, нужно найти стрим в OK Live и присоединиться к нему, нажав на иконку в правой верхней части экрана, уточнили в компании.

Окно с изображением автора стрима добавится к оригинальной трансляции, и автор сможет комментировать происходящее на экране.

Создать эфир можно как от профиля пользователя, так и от администрации группы.

В приложении используется технология микширования звуков, которая автоматически подстраивает громкость трансляций и выводит на первый план голос комментатора, добавили в «Одноклассниках».

«Авторы в ОК получат новые возможности для творчества, смогут существенно разнообразить контент и поделиться со зрителями своими эмоциями при просмотре других трансляций. Например, стример сможет провести экскурсию по достопримечательностям любого города мира, не покидая своей квартиры — просто комментируя прямой эфир посетителя города», — отмечается в сообщении на сайте компании.

По данным соцсети, за последний год популярность трансляций в «Одноклассниках» выросла в три раза: ежемесячно прямые эфиры собирают более двух млрд просмотров.