Ещё
«Одноклассники» запустили режим «живого» комментирования трансляций в OK Live
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Одноклассники» запустили режим «живого» комментирования трансляций в OK Live 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Чтобы прокомментировать прямой эфир, нужно найти стрим в OK Live и присоединиться к нему, нажав на иконку в правой верхней части экрана, уточнили в компании.
Окно с изображением автора стрима добавится к оригинальной трансляции, и автор сможет комментировать происходящее на экране.
Создать эфир можно как от профиля пользователя, так и от администрации группы.
В приложении используется технология микширования звуков, которая автоматически подстраивает громкость трансляций и выводит на первый план голос комментатора, добавили в «Одноклассниках».
«Авторы в ОК получат новые возможности для творчества, смогут существенно разнообразить контент и поделиться со зрителями своими эмоциями при просмотре других трансляций. Например, стример сможет провести экскурсию по достопримечательностям любого города мира, не покидая своей квартиры — просто комментируя прямой эфир посетителя города», — отмечается в сообщении на сайте компании.
По данным соцсети, за последний год популярность трансляций в «Одноклассниках» выросла в три раза: ежемесячно прямые эфиры собирают более двух млрд просмотров.
RB.ru: последние новости
Rolls-Royce приступила к созданию роботараканов с камерами Названы 15 самых креативных городов России Почему будущее e-commerce за голосовыми помощниками?
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США345
Украина присвоила четыре санатория в Крыму132
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии380
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи100
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение